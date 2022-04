Forbes: le proprietà più ricche del calcio italiano. Dominano i fratelli Hartono del Como, Berlusconi secondo

Come ogni anno, Forbes ha stilato la classifica degli uomini più ricchi del mondo, per poi traslare quest’ultima nel mondo calcio per comprendere quali Paperoni sono all’interno del settore che tanto amiamo.

CLASSIFICA DELLE PROPRIETÀ PIÙ ATTUALMENTE NEL CALCIO ITALIANO

Fratelli Hartono (Como) 45,5 miliardi Silvio Berlusconi (Monza) 7,1 miliardi Rocco Commisso (Fiorentina) 6,1 miliardi Famiglia Saputo (Bologna) 4,8 miliardi Dan Friedkin (Roma) 4,3 miliardi Paul Singer (Milan) 4,3 miliardi Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta (Sassuolo) 3,9 miliardi Renzo Rosso (Vicenza) 3,5 miliardi John Elkann (Juventus) 2,1 miliardi Antonio Percassi (Atalanta) 1,4 miliardi

Foto: Twitter Berlusconi