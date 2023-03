Fontana dopo l’incontro con Cardinale: “Illustrate le caratteristiche e le potenzialità della regione”

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato Gerry Cardinale. Il proprietario del Milan è sceso in campo per sondare il terreno in ottica nuovo stadio. Le parole del politico scritte sulla propria pagine ufficiale Facebook: “Oggi ho avuto il piacere di incontrare Gerry Cardinale, proprietario del Milan. Un incontro a ‘tuttocampo’ durante il quale gli ho illustrato le caratteristiche e le potenzialità di quella che è la regione più importante a livello economico produttivo dell’intero Paese. Da tifoso rossonero non ho potuto fare a meno di scambiare con lui anche qualche idea calcistica ricordandogli che il popolo milanista è un patrimonio ‘speciale’ che sempre e comunque è al fianco della propria squadra”.

Foto: Facebook ufficiale Fontana