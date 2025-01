Font: “Laporta non mi intimidisce, al Barça non può durare altri 5 minuti”

Victor Font, principale oppositore di Laporta alla presidenza del Barcellona, ha accusato l’attuale numero uno di una gestione scellerata sul caso Olmo-Victor, e ha richiesto le sue dimissioni immediate. Qui di seguito le parole rilasciate a RAC 1.

“Laporta non può durare altri cinque minuti. Ogni giorno che passa perdiamo un’opportunità. Il nostro presidente ci fa ridere tantissimo ed è una bestia comunicativa, ma alla società serve molto di più. Amare il Barcellona non significa sottolineare chi è tifoso del Barcellona o meno. Vogliamo un presidente che ci dica la verità. Non esiste meritocrazia. La figlia del responsabile del gabinetto presidenziale è la responsabile dell’area commerciale, con questo ho detto tutto. Vedere il presidente così aggressivo è molto preoccupante. Una conferenza stampa che avrebbe dovuto dare informazioni e invece ci ha dato zero. Ha sminuito migliaia di tifosi del Barcellona, ma non ci intimidisce. Confonde la sua persona con il club. Chi è Laporta per dire chi è un bravo o un cattivo tifoso del Barcellona? Adesso si scopre che l’amico è El Chiringuito e il Real Madrid. Sicuramente Laporta del 2003 chiederebbe le dimissioni di Laporta del 2025. Siamo tutti giunti alla conclusione che non possiamo continuare con questo presidente. Non sei pronto ad affrontare tutte le sfide che verranno. Quello che è successo con Pau e Olmo è un altro esempio. Mozione di censura? Abbiamo sempre detto che purtroppo è l’unico strumento che ha il socio per vigilare sul club. Lo abbiamo già fatto con Bartomeu. Sappiamo che è praticamente impossibile andare avanti e che corriamo il rischio di destabilizzare il club. Raccogliere 15.000 firme… è qualcosa di preistorico. A destabilizzare l’ambiente non è un comunicato, ma piuttosto non sapere se si potranno tesserare Olmo e Pau. Tenerli in un’angoscia brutale. Abbiamo speso 60 milioni in modo sconsiderato, se Christensen non si fosse infortunato ad agosto, cosa sarebbe successo? Non abbiamo avuto attenzione al fair play. Questo metodo gestionale è ciò che destabilizza il club”.

Foto: X Font