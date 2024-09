Fonseca: “Vogliamo cominciare a vincere. Sono fiducioso che faremo bene questa settimana”

Intervenuto ai microfoni di Sky, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha così parlato prima della gara contro il Venezia: “Vogliamo cominciare a vincere, che è la cosa principale ma anche essere una squadra offensiva con le idee chiare. Vogliamo vedere un’identità che comincia a essere evidente. Dobbiamo essere sempre equilibrati, nessuno vuole vincere più di me e sto lavorando per far giocare e vincere questa squadra. I giocatori sono arrivati in momenti diversi questa estate: chi ha iniziato aveva già un’idea chiara, dopo ne sono arrivati gli altri e dobbiamo far coincidere tutto ma penso che oggi siamo meglio preparati della scorsa settimana”.

Poi ha proseguito: “Questa settimana può essere decisiva? Sì, i risultati e le grandi partite portano fiducia. Vogliamo vincere, queste partite arrivano in un buon momento per motivare la squadra e i miei giocatori nei quali credo molto. Sono fiducioso che faremo bene questa settimana”.

