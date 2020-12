Fonseca: “Vittoria meritata, abbiamo gestito male il finale”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo dei suoi sul Torino.

Queste le sue parole: “L’obiettivo principale era vincere, sapevamo non fosse una partita facile. Abbiamo vinto bene, è una partita che poi abbiamo gestito come dovevamo. Pellegrini? Oggi ha fatto un bel gol, e penso abbia fatto una bella partita, come in altre occasioni, è un giocatore importante per noi”.

Sulla difesa: “Non abbiamo gestito nel miglior modo il finale di partita. Dopo il loro gol ci siamo intimoriti, forse sul 3-0 abbiamo pensato già di aver vinto a abbiamo smesso di giocare. Avremmo potuto gestire il pallone, avevamo un giocatore in più, ma loro hanno iniziato a pressare e gli abbiamo dato la possibilità di avvicinarsi alla nostra area. Non mi è piaciuto il fatto di aver subito gol da una squadra che aveva un uomo in meno. Sono contento per il ritorno di Mancini e Smalling: non ho voluto rischiare Mancini perché era ammonito, ma sono soddisfatto di loro”.

Sulla classifica: “Siamo soddisfatti di avere questi punti, ma siamo molto lontani dalla fine del campionato. Dobbiamo pensare alla prossima partita contro l’Atalanta, che è molto difficile. Guardiamo a partita dopo partita, la classifica la vedremo da marzo e capiremo se possiamo lottare per qualcosa”.

Ritorno di Zaniolo: “Dobbiamo aspettare il momento giusto per farlo tornare. Sta recuperando bene, ma ci sono tempistiche che dobbiamo rispettare”.

Foto: Twitter uff. Roma