Fonseca: “Vittoria bella e difficile. Pellegrini da vice Veretout? Ha fatto bene, è un giocatore intelligente”

Queste le dichiarazioni di Paulo Fonseca, allenatore della Roma, rilasciate a Dazn al termine del match con il Genoa: “Devo dire che abbiamo affrontato una buona squadra, mi aspettavo una squadra che pressava alto ed è stato difficile sicuramente nel primo tempo. Abbiamo fatto girare la palla lentamente ed abbiamo vinto bene. La squadra sta bene, abbiamo qualche giocatore più stanco ma stiamo bene fisicamente. Nel primo tempo non abbiamo pressato come volevo, siamo stati poco aggressivi. Le preventive sono state giuste, è importante Diawara in questo momento ed abbiamo più equilibrio in questa posizione”.

Su Pellegrini: “E’ un giocatore molto intelligente, ha fatto la posizione di Veretout e per il giocare che gioca in questa posizione è importante trovare spazio. Ha fatto tanto, ha corso tanto per la squadra. Abbiamo tante soluzioni, mi è piaciuta la partita di Pellegrini”.

Su Borja Mayoral: “Non era una partita facile per lui, sono le partite più difficili per gli attaccanti. Lavora molto per la squadra, con la palla ha avuto situazioni in cui poteva fare meglio ma non posso lamentarmi”.

Foto: Roma Twitter