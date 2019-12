Fonseca: “Vietato sbagliare l’approccio contro la Spal. Under deve migliorare, non rischieremo Kluivert”

L’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro la Spal: “Non sbaglieremo l’approccio, affrontiamo una buona formazione. E’ la squadra con la miglior organizzazione difensiva. I giocatori hanno capito questo“.

Formazione

“Penso che in questo momento Pellegrini sia molto importante come trequartista. Non penso a cambiare. Potrebbero giocare elementi visti in campo giovedì anche perché ora non abbiamo molte soluzioni. In difesa giocherà uno tra Jesus e Cetin”.

Under e Kluivert

“Io non voglio parlare di situazioni individuali. Deve migliorare in molte cose. Kluivert si è allenato con noi, ma sento che non sta bene. Non vogliamo rischiare in questo momento”.

Mancanza di umiltà

“Io non voglio parlare della partita con il Wolfsberger. Non mi è piaciuto l’atteggiamento e l’ho detto ai giocatori. Per me quella situazione è chiusa. Abbiamo sempre avuto un forte atteggiamento, solo in due gare non lo abbiamo fatto e sono con Sampdoria e Wolfsberger. Mi aspetto che domani si possa giocare con la mentalità che di solito abbiamo”.

Spal

“La Spal gioca molto con i lanci lunghi, abbiamo preparato questo tipo di situazione perché fa parte delle caratteristiche della Spal. Loro sono una buona squadra. Petagna è un attaccante fisicamente forte, un buon giocatore”.

