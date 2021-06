Fonseca-Tottenham: dieci giorni fa era una pista tutt’altro che fredda

Paulo Fonseca si presta a firmare il contatto triennale che lo legherà al Tottenham, la fumata bianca – se non si giocherà d’anticipo – è prevista per la prossima settimana, con l’automatico insediamento di Fabio Paratici. Eppure Fonseca era la principale alternativa ad Antonio Conte, come raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia dieci giorni fa.

Non era una pista fredda, non era un nome depennato dalla lista. I fatti dicono l’esatto contrario, ormai la fumata bianca è una questione di tempo (poco tempo).

Foto: Twitter Roma