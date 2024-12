Fonseca: “Theo? Ho cercato di recuperarlo e motivarlo. Mi sembra pronto per aiutare la squadra”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista a DAZN poco prima della sfida contro la Roma, tornando sulla sfida di Verona: “Abbiamo avuto tanto la palla ma senza aggredire tanto come dovevamo contro il Verona. Dobbiamo migliorare le ultime scelte. In fase di non possesso penso che la squadra abbia fatto bene, specie con Fofana e Terracciano. La squadra ha fatto una buona partita difensivamente”.

Sulla Roma: “La Roma è una squadra che gioca un gioco individuale, sia difensivamente che offensivamente. Qui in Italia non si vedono squadre che giocano con pazienza, ci sono squadre più verticali che quando recuperano palla cercano verticalità. Per questo non si vedono squadre di possesso”.

Infine: “Theo è stato sempre uno dei capitani del Milan. Oggi non gioca Calabria, quindi c’è una situazione normale. Ho cercato di recuperarlo e motivarlo. Abbiamo bisogno del miglior Theo e lui mi sembra molto più motivato e pronto per aiutare la squadra”.

