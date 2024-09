Fonseca: “Theo e Leao? Caso mai aperto per me. Noi allenatori dipendiamo dai risultati”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha così parlato in vista della sfida contro il Venezia: “Dopo queste prime tre partite, avere 70mila spettatori è una grande dichiarazione di amore. È anche una grande responsabilità per noi, per continuare a evolverci e rendere i tifosi orgogliosi di noi. È quello che vogliamo fare domani, retribuendo il supporto dei nostri tifosi. Venezia importante come Liverpool e Inter? Sono tutte importanti, più ancora in questo momento. Io sono fiducioso, come sempre. È importante vincere domani, poi penseremo al Liverpool”.

Sul caso Leao e Theo: “Mai aperto per me. Se saranno titolari non lo so, vediamo domani. Io ho visto due giocatori come gli altri, con buona aura, allegria nel lavorare, normale”.

Infine: “Se mi sento sotto esame? Noi allenatori lo siamo sempre, dipendiamo dai risultati. Però sono solo focalizzato sul mio lavoro. Se ci concentriamo su ciò che si dice, è difficile lavorare. Tutti noi”.

Foto: Instagram Milan