Fonseca: “Tanti gol subiti? Ci creiamo da soli i problemi. Con l’emergenza in difesa, davanti cambieremo poco”

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Roma-Fiorentina, valida per il turno infrasettimanale di Serie A. Il tecnico portoghese della Roma ha iniziato analizzando la poca solidità difensiva dei giallorossi che ne fa la 13° difesa del campionato: “La squadra ha sofferto più di quello che vogliamo, è la verità. Ma quante volte il Milan ha creato situazioni pericolose per la loro organizzazione offensiva? La squadra è stata molto equilibrata, il problema è che noi ci creiamo i problemi da soli. Non si tratta di organizzazione difensiva: ci sono errori, perdiamo palloni, errori nella fase iniziale di costruzione. Errori che ci sono stati anche in altre partita. Non si tratta di organizzazione ma di decisioni, perdere i palloni nella costruzione. Qualcuno potrebbe dire perché allora giochiamo così, se sbagliamo. Noi, però, vogliamo giocare così. Se c’è pressione bisogna capire se giocare o non giocare. Contro il Milan abbiamo sbagliato, non si può sbagliare così, ma non è un problema di organizzazione difensiva e non della difesa, ma anche offensivo. Stiamo lavorando per capire meglio questi momenti che consentono agli avversari di creare pericoli. Kumbulla è pronto e giocherà. Smalling sarà convocato ma non è nella migliore condizione».

Su Borja Mayoral: “Lui giocherà. Abbiamo tante partite, è vero, che in Europa League abbiamo cambiato tanto in passato ma con tanti problemi in difesa è difficile gestire Karsdorp, Spinazzola, Cristante e Mancini. Cambieremo 2-3 giocatori domani. Il calcio italiano è difficile per tutti gli attaccanti. Lui è giovane e sta arrivando ora. Se Borja segna va tutto bene, se non segna va male. Io non posso vedere le cose così. Vale anche per Dzeko: se segna va tutto bene, se non segna non va bene”.

Foto: Twitter Roma