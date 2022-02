Fonseca: “Svegliato da cinque esplosioni. È il giorno peggiore della mia vita”

Dopo la separazione dalla Roma, il tecnico portoghese Paulo Fonseca è tornato a Kiev dove negli anni sulla panchina dello Shakhtar ha messo su famiglia. Al Jornal de Noticias l’ex giallorosso ha rilasciato alcune dichiarazioni chiarendo la situazione attuale nella capitale dell’Ucraina: “Mi sono svegliato alle cinque del mattino con cinque esplosioni di seguito. Avevo un volo in programma per oggi, ma ora è impossibile uscire da qui, perché gli aeroporti sono già distrutti e lo spazio aereo è stato chiuso. Farlo via terra pure, perché le strade sono completamente ferme. È impossibile spostarsi con così tante macchine. Le code sono enormi, i supermercati sono stati presi d’assalto e non è rimasto molto. La benzina ad esempio è terminata. Non ci resta che pregare che non cada un’altra bomba su di noi. Sinceramente non so come uscirò da qui. È il giorno peggiore della mia vita”.

Foto: Twitter Fonseca