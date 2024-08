Fonseca sull’infortunio di Morata: “Aveva già accusato qualcosa prima della partita”

Sollecitato sul tema riguardante l’infortunio di Alvaro Morata nella conferenza stampa pre Parma–Milan, il tecnico Paulo Fonseca ha svelato che il neo-numero 7 rossonero aveva già accusato un fastidio prima dell’inizio della gara, situazione che ha costretto il portoghese a lasciare l’attaccante in panchina.

Su Morata: “Il suo rientro dipenderà dall’evoluzione, ma è un piccolo problema. Prima della partita aveva sentito qualcosa, ma avevamo fatto esami e non c’era niente. Avevo il dubbio se farlo giocare dall’inizio o no, non ho voluto rischiare e ho utilizzato precauzioni. Lui voleva giocare, ma insieme allo staff abbiamo capito che sarebbe stato rischioso. Lui ci ha detto che stava bene. È un problema quando i giocatori arrivano tardi e noi abbiamo necessità di farli giocare, ma credo che abbiamo gestito bene la situazione”.

Foto: Instagram Morata