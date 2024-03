Fonseca sul futuro: “Non so se allenerò ancora il Lille”

Paulo Fonseca, alla vigilia dell’attesissimo derby con il Lens, ha parlato del momento vissuto dal suo Lille e del suo futuro: “Olimpiadi? Si dovrà discutere, sicuramente, con i vari dirigenti delle squadre francesi. Per me, sarebbe positivo se avessimo due o tre giocatori alle Olimpiadi, questa è la sensazione che ho. È sempre positivo avere tre giocatori che giocano per la Francia. Non so se sarò l’allenatore del Lille in estate. Se fosse così, per me sarebbe più difficile. Ma per i giocatori sarebbe molto positivo”, si legge sull’Equipe.

Foto: Twitter Lille