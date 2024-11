Fonseca: “Stiamo creando tanto, ma dobbiamo finalizzare meglio. Real? Sarà una partita diversa”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, dopo la vittoria in trasferta col Monza è intervenuto al microfono di DAZN: “Credo molto nel lavoro di squadra. Oggi il calcio è difficile, noi abbiamo bisogno di essere una squadra in tutti i momenti ed è quello che stiamo cercando di fare. Stiamo provando a portare Leao a giocare come gli altri, di squadra. E’ quello che vogliamo perché se siamo tutti insieme è più facile per noi, vogliamo essere una bella squadra in tutti i momenti”.

Poi ha proseguito: “Abbiamo avuto difficoltà con gli esterni che hanno fatto sovrapposizioni. Era difficile per Reijnders e Fofana aiutare i nostri terzini. Questa lettura è perfetta. Abbiamo poi controllato totalmente il Monza con questa mossa, abbiamo creato, abbiamo giocato con personalità contro una squadra che marca uomo a uomo. Abbiamo avuto buoni momenti offensivi, anche se abbiamo sbagliato le occasioni create”.

Sul Real: “Sarà una partita diversa, ma è vero che stiamo creando tanto e dobbiamo finalizzare meglio. La squadra sta arrivando bene a questo momento. Stiamo sbagliando le ultime decisioni, ma arriviamo sempre con grande connessione tra i calciatori e facendo un bel gioco”.

Foto: Instagram Milan