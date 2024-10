Fonseca: “Stasera conta solo vincere. Morata ci ha fatto crescere”

Il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha parlato a Dazn prima della gara contro il Milan.

Queste le sue parole: “La squadra è in crescita, anche a Leverkusen dove non ha vinto. Oggi dobbiamo capire che questa è una partita importante, qui è sempre difficile. L’avversario gioca diverso dal Leverkusen, dobbiamo capirlo e ci siamo allenati per farlo. Per me oggi è importante vincere la partita, non la qualità del nostro gioco posizionale”.

Morata è imprescindibile per voi? “In questo momento è un giocatore importante, per il nostro gioco e per come lavora difensivamente. Quando abbiamo giocato con lui, la squadra è cresciuta”.

Più difficile vincere in trasferta? “E’ sempre difficile fare 3 punti in Serie A, contro tutte le squadre. Per me la Serie A è la più difficile di tutti i campionati: una partita dobbiamo essere in un modo e un’altra in un altro. Molto difficile”.

