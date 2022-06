Fonseca: “Sono molto motivato nell’allenare un club storico come il Lille”

Dopo l’annuncio ufficiale del Lille, Paulo Fonseca, nuovo allenatore dei francesi, ha rilasciato le prima dichiarazioni al sito del club.

Queste le sue parole: “Diventare il nuovo allenatore del LOSC Lille è per me motivo di orgoglio e un grande onore. Sono consapevole che essere stato scelto per entrare a far parte di questo grande club francese, con la sua ricca storia e il suo impressionante track record, mi dà anche una grande responsabilità. Sono quindi felice di iniziare questa avventura con LOSC e desideroso di mettermi al lavoro con lo staff ei giocatori. Soprattutto, sono estremamente motivato e determinato a garantire che insieme, collettivamente, raggiungeremo gli obiettivi prefissati e porteremo il club e il gruppo ai massimi livelli. Ringrazio i leader del LOSC per la loro fiducia. Non vedo l’ora di incontrare i tifosi del Lille in questo magnifico stadio e li ringrazio già per la loro calorosa accoglienza. Vai Dogues!”.

Foto: twitter Lille