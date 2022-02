Fonseca: “Sono fuori dall’Ucraina. Tra poco sarò in Portogallo. Ma l’incubo deve finire”

Paulo Fonseca, ex allenatore della Roma e dello Shakhtar Donetsk, ha lasciato l‘Ucraina con la sua famiglia. Il tecnico portoghese viveva a Kiev con la moglie, che è l’addetta alla comunicazione del club e si erano conosciuti e poi sposati, quando Fonseca ha allenato lì.

Fonseca ha scritto un post su Instagram dove parla della sua situazione: “Io e la mia famiglia siamo usciti dall’Ucraina, abbiamo viaggiato per oltre 30 ore con un bus. Ora siamo in Romania, spero presto di partire per il Portogallo. Siamo salvi, ma l’incubo continua per gli ucraini, continuano a soffrire, tutto ciò deve finire”.