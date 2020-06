Fonseca: “Sogno di vincere la Champions o il campionato”

Il tecnico giallorosso, Paulo Fonseca, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di RomaTV, di seguito alcune delle sue dichiarazioni.

“Adesso sogno di vincere trofei importanti, la Champions League o il campionato, uno dei principali campionati europei come quello italiano. Più in generale il mio sogno è essere felice ogni giorno, vivere la vita in modo tranquillo, ma anche in maniera emotiva. Per me la felicità è essere felici anche al di fuori del mondo del calcio”.

