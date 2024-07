Fonseca: “So che arrivo in un club che vuole vincere, voglio far parte della storia del club”

Al via l’esperienza rossonera per Paulo Fonseca, che si presenta oggi in conferenza stampa. Di seguito le parole del neo allenatore del Milan:

“Devo ringraziare per l’accoglienza che ho ricevuto in questi giorni. Voglio ringraziare la società per la fiducia riposta in me. Devo dire che sono molto motivato, emozionato e fiducioso di fare un gran lavoro. So che arrivo in un club che vuole vincere, sono stato in questo bel museo e ho visto la storia del Milan, ho una gran ambizione di far parte di questa storia. Zlatan mi ha mostrato lo spazio per eventuali nuovi trofei, voglio far parte di questa storia. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare. Sono qui con grande ambizione, so che un allenatore che arriva al Milan deve vincere. Ho guardato tante volte Baresi e altri calciatori che hanno fatto la storia di questo club e ho la consapevolezza che è una grande responsabilità ma anche uno stimolo. Il Milan è un club universale, so quanta responsabilità ho ma ho tanta fiducia di far vincere il Milan”

Foto: twitter Milan