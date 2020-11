Fonseca: “Siamo in un buon momento. La sosta ora non ci voleva”

In casa Roma, vigilia di Europa League. Il tecnico Fonseca si è focalizzato sul buon momento dei giallorossi e ha parlato della sosta delle Nazionali della prossima settimana, che non ci voleva in questo momento.

Queste le sue parole: “Stiamo facendo bene. Siamo in un buon momento e dobbiamo continuare così. Pedro? Mi aspettavo quello che Pedro sta facendo. Quando l’ho scelto mi aspettavo che potesse essere importante per noi. Non sono sorpreso dal suo rendimento e dalla sua professionalità”.

Sulla sosta per le Nazionali: “Sono preoccupato perché noi qui nella Roma siamo molto rigorosi facendo test tutti i giorni. So che nelle Nazionali si fa lo stesso, ma mi preoccupa perché si riuniscono i giocatori di diversi Paesi e continenti. Speriamo non succeda nulla. Inoltre è un sovraccarico di lavoro e i ritmi sono troppo elevati, troppe partite ravvicinate che non fanno bene ai ragazzi”.

Su Pastore: “Tornerà la prossima settimana e vedremo come starà, che tipo di lavoro dovrà fare ma la cosa più importante è che lui ritorni. Diawara e Calafiori li aspettiamo presto. Smalling? Domani non sarà titolare. Bisogna centellinare le energie e ora ci serve per il campionato”.

Sul Cluj: “Sono molto aggressivi e non possiamo dimenticare che nella passata stagione è stata nel gruppo della Lazio e ha fatto bene. E’ una squadra che non perde da 15 partite e penso che siano forti”.

Foto: Twitter Roma