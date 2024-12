Fonseca: “Siamo il Milan, siamo ambiziosi e vogliamo raggiungere la finale”

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, ha rilasciato un’intervista ad Italia 1 prima della sfida di Coppa Italia contro il Sassuolo, partendo dagli obiettivi nella competizione: “È una competizione che mi piace molto, è vero. Penso che abbiamo la possibilità di andare avanti. Il format permette alle migliori squadre di stare in semifinale. Penso che dobbiamo pensare alla partita di oggi senza fare grandi piani. Siamo il Milan, siamo ambiziosi e vogliamo la finale”.

Su Leao> “Rafa sta usando gli spazi. Penso che stia facendo bene, è in un buon momento, è importante avere un attacco forte oggi. Ho fiducia in tutti i giocatori. Okafor è stato male in settimana. È una scelta per vincere la partita”.

Su Abraham: “Ha fatto una bellissima partita a Bratislava, è in crescita. Questa forma di fare il suo ruolo è diversa rispetta a quella degli ultimi anni. Sta molto meglio e mi aspetto che faccia una buona partita stasera. È importante avere leadership, penso che abbiamo dei giocatori che possano fare bene”

Foto: Instagram Milan