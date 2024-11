Fonseca: “Senza il giusto atteggiamento sarà difficile. Camarda? Totale fiducia in lui”

Le parole a DAZN del tecnico rossonero Paulo Fonseca, che ha parlato della gara che li attende in casa del Cagliari e dell’esordio da titolare di Camarda.

“Abbiamo parlato tanto dell’importanza di questa partita, che sarà diversa da quella contro il Real Madrid. Questo è un gioco pericoloso, perché arriviamo dopo una buona partita in cui abbiamo giocato bene. Se non abbiamo il giusto atteggiamento, sarà difficile. Il Cagliari è molto aggressivo, marca a uomo e noi dobbiamo capire di dover giocare un’altra partita qui oggi. Camarda è forte mentalmente, è un ragazzo molto professionale e positivo. Ha la testa giusta. Gli ho solo detto di fare ciò che sa fare, spiegandogli chiaramente ciò che gli chiedo. È un ragazzo intelligente, lavora tanto per la squadra. Ho totale fiducia in lui”.

Foto: Instagram Milan