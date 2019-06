Fonseca sempre in pole, Roma più vicina: gerarchie confermate

Paulo Fonseca resta saldamente in pole per la panchina della Roma. Come vi raccontiamo da giorni, è lui il profilo scelto per ripartire dopo il traghettamento di Ranieri. Una pista anticipata da Sportitalia mercoledì scorso, nelle ultime ore le parti si sono avvicinate ulteriormente: oggi, infatti, c’è stato un incontro tra Fonseca e i dirigenti giallorossi, un summit proficuo e positivo nella quale il tecnico ha ribadito la sua totale disponibilità e la volontà di intraprendere una nuova avventura dopo tre anni di militanza sulla panchina dello Shakhtar. Non solo: la società capitolina ha raggiunto un’intesa di massima con l’allenatore portoghese sulla base di un contratto da oltre 2 milioni a stagione più bonus. Fonseca ha un altro anno di contratto con lo Shakhtar ma ha una clausola da circa 5 milioni di euro. Ecco perché ora la Roma aspetta che venga liberato dal club ucraino, a conferma che le gerarchie non sono mai cambiate: Fonseca è sempre stato in vantaggio rispetto a De Zerbi per la panchina giallorossa.

Foto: sito ufficiale Sporting Braga