Fonseca: “Scudetto? So che è difficile per gli altri, ma io continuo a crederci”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha così parlato in vista della sfida di Champions contro lo Slovan Bratislava: “Sarà una partita importante, abbiamo possibilità. È sempre difficile giocare qui, ci avevo giocato col Lille e conosco bene l’atmosfera. Qual è l’impressione rimasta dopo il pari con la Juve? Ho sentito dei ragazzi con la consapevolezza di quello che è stata la partita. È importante averla, i ragazzi sono stati positivi, c’è stato anche qualcosa di buono”.

Poi ha proseguito: “Siamo qui per vincere, Pulisic sta bene, Abraham giocherà per Morata. Vogliamo essere offensivi e con iniziativa. C’è tempo per pensare a un turnover? C’è la possibilità di farlo, sì. Abbiamo giocato due giorni fa, ma sempre con l’intenzione di vincere. Chi giocherà domani avrà la mia totale fiducia”.

Sulla Juve: “È stata la caratteristica della partita, in Italia vedo partite così ogni settimana. Siamo stati equilibrati e difensivamente abbiamo fatto bene, col Cagliari avevamo preso tre gol, poi con la Juve sicuramente non è facile creare. Il problema è che un pareggio del Milan sembra una sconfitta”.

Infine, sullo Scudetto: “So che è difficile crederlo per alcuni, ma io continuo a farlo, ma ora c’è da pensare solo allo Slovan. Vedo i giocatori, vedo l’atmosfera e ci credo, anche se non è importante ciò che credo, ma solo vincere domani”.

Foto: Instagram Milan