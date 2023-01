Fonseca sbotta: “Molto deluso dai nostri tifosi. Se non sono contenti del gioco, posso andarmene”

Duro sfogo di Paulo Fonseca dopo il pari casalingo contro il Reims: “Sono molto deluso dai nostri tifosi. Ci hanno sempre sostenuto finora ma oggi hanno fatto il contrario quando la squadra aveva bisogno di loro. Se c’è un colpevole sono io. Se devono protestare, che sia contro di me e non contro i giocatori. Se non sono contenti di come giochiamo c’è una soluzione, posso andarmene. Per me è molto semplice e sono molto deluso da questa situazione”.

Foto: Twitter Lille