Fonseca: “Sarà importante non prendere gol. Shakhtar molto pericoloso in contropiede”

Il tecnico portoghese della Roma, Paulo Fonseca, ex di giornata, ha presentato così, in conferenza stampa, la gara di Europa League che vedrà i giallorossi affrontare lo Shakhtar Donetsk: “Avremo difronte una buonissima squadra, hanno vinto due volte con il Real e pareggiato con l’Inter. Lo Shakhtar fa sempre bene in Europa League. Io li conosco bene, sono giocatori che amano queste competizioni. Difende bene, molto corta: è pericolosa in contropiede, forse la più forte d’Europa in questo senso. Serve una gara di grande esigenza, sarà una partita molto difficile“.

Su Dzeko: “Oggi si è allenato e quindi sarà convocato. anche Ibanez sta meglio e sarà convocato”.

Sulla formazione: “Villar può giocare, è una possibilità. Lui può giocare con Pellegrini così come con Diawara o Cristante. Abbiamo queste tre possibilità. In difesa? Possiamo giocare con Cristante oppure con Mancini-Smalling-Kumbulla“.

Sul momento della propria squadra: “Penso che la squadra nell’ultima partita sia migliorata difensivamente, ma non parlo solo della linea. E’ importante non prendere gol. L’organizzazione della squadra è sempre stata buona, ma abbiamo migliorato alcuni errori che permettevano di uscire veloci agli avversari. Ora non perdiamo tanto la palla“.

