Fonseca: “Sarà difficile vedere Mkhitaryan contro il Parma. Perderlo è stato un duro colpo””

Il tecnico giallorosso Paulo Fonseca ha analizzato così la vittoria per 3-0 contro lo Shakhtar in Europa League ai microfoni di Roma Tv: “È stato importante vincere e non prendere gol, ma non è finita. La Roma è un esempio di come si possa rimontare, l’ha fatto col Barcellona. Lo Shakhtar è una squadra fortissima, li conosco bene e vorranno ribaltare tutto in casa. A Kiev sarà difficile”.

Come sta Mkhitaryan?

“Dobbiamo vedere cosa è successo, domani valuteremo ma col Parma sarà difficile vederlo. Perderlo è stato un duro colpo, ma Borja Mayoral è entrato bene”.

Foto: Twitter Roma