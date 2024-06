Fonseca saluta il Lille: “Ho sempre dato il 100%. Tutti mi hanno fatto sentire a casa”

Nelle scorse ore è stata annunciata la separazione tra il Lille e Paulo Fonseca. Il tecnico ci ha tenuto a salutare con una lunga lettera di commiato su Instagram, accompagnata da un video. Questo il saluto:

“Cari Lillois, che bel viaggio! Dal primo giorno in cui sono arrivato a Lille, mi sono sentito calorosamente accolto dai giocatori, dalla gente del club, dai tifosi e dalla città. Tutti mi hanno fatto sentire a casa. Intanto, al Pierre-Mauroy, ho vissuto alcune delle atmosfere più emozionanti della mia carriera. In queste due stagioni, siamo riusciti insieme a portare la squadra vicino alla vetta della Ligue 1, assicurarci un posto nella UEFA Champions League e ottenere le migliori prestazioni nella storia del club nelle competizioni UEFA. Ho sempre dato il 100% e non posso che ringraziare l’impegno e la professionalità dei giocatori che ho orgogliosamente allenato e l’incredibile supporto di tutti i tifosi. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine al direttivo e al presidente del club per la collaborazione e il sostegno che hanno dimostrato durante questi due anni. Auguro a questo club il meglio. Forza LOSC!”.

Foto: twitter Lille