Fonseca: “Rispettiamo il Manchester ma noi abbiamo le nostre ambizioni”

Alla viglia della semifinale di Europa League tra Manchester United e Roma, in programma domani alle ore 21, il tecnico dei giallorossi, Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa. “Sarà una partita importantissima, non capita tutti i giorni di arrivare a una semifinale e tutti noi comprendiamo l’importanza del momento. Oggi abbiamo ricevuto i nostri tifosi lasciando Trigoria, ed è importante sentire il loro sostegno. Vogliamo lottare per i tifosi, per la città e per il Club. È un momento importantissimo per noi. Affrontiamo una grandissima squadra, magari la principale favorita a vincere la competizione. Abbiamo preparato bene la partita. Naturalmente ho parlato con Mkhitaryan e con Smalling, che hanno giocato qui e hanno esperienza in questo momento della competizione. Tutti noi sappiamo che sarà una gara difficile. Rispettiamo molto il Manchester, ma abbiamo le nostre ambizioni. Assenza di Mancini in difesa? I calciatori che ho per questa partita mi danno fiducia che possiamo fare una buona gara. Penso che questione difensiva però non porti solo ai difensori, ma a tutta la squadra”.

Sui tifosi. “Per noi è molto importante. È una motivazione in più. In questo momento, tutti noi avvertiamo l’importanza di questa semifinale. Ma la spinta dei tifosi può aiutare la squadra”

