Fonseca: “Quest’anno tanti infortuni. Domani non recupero nessuno, giocherà Darboe titolare”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa: “Se servono altri giocatori di livello per centrare la Champions il prossimo anno? Io non sarò l’allenatore della prossima stagione, non è giusto dire questo. In questa stagione sono mancati giocatori importanti e in periodi importanti. Io posso parlare di queste due stagioni con me. In questa non abbiamo avuto problemi particolari fino a marzo. C’erano Zaniolo e Smalling, ma poi a marzo con tante partite e sempre con gli stessi giocatori ci sono stati più infortuni. Questo è successo anche in altre squadre d’Europa. Il Bayern ha giocato contro il Psg senza sette titolari. Sono situazioni che in questo anno particolare si sono viste di più”.

Sulla partita contro il Crotone: “Darboe sarà titolare domani. Chi rappresenta la Roma deve giocare per vincere. Chi scende in campo deve difendere questa maglia. Quanti ne recupero per domani? Penso nessuno. Mi aspetto che per la gara con l’Inter di recuperare due-tre giocatori”.

Foto: Twitter Roma