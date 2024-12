Fonseca: “Primo tempo magnifico, ho fiducia in tutti i miei giocatori. Roma? Non ci penso”

Intervenuto ai microfoni della Mediaset, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha così parlato dopo la vittoria per 6=1 contro il Sassuolo: “Abbiamo fatto un primo tempo magnifico giocando molto bene e questo mi ha aiutato a gestire i giocatori. Siamo stati molto bene facendo una partita molto seria”.

Poi, sul gruppo: “Ho fiducia in tutti i miei giocatori, oggi sono molto soddisfatto perché abbiamo avuto gente che seppur avesse avuto meno spazio mi ha dimostrato di poter contare su di loro”.



Sulla possibilità di trovare la Roma:“Non ci ho pensato, adesso vado a casa e penso all’Atalanta”.

E per concludere: “Era importante entrare forti e i ragazzi lo hanno fatto. Sono molto soddisfatto per questo, visto che in passato è stato un problema l’atteggiamento contro le squadre di valore inferiore. Sono responsabile di quello che non succedeva prima”.

Foto: Instagram Milan