Fonseca: “Pochi attaccanti come David in Europa. Sarà difficile trattenerlo”

Dopo il grande avvio di stagione con il Lille in Ligue 1 e le buone prestazioni con il suo Canada al Mondiale, Jonathan David è finito sul taccuino delle big europee. Intervenuto a La Voix du Nord, Paulo Fonseca, tecnico del Lille, ha così parlato del futuro del suo giovane attaccante: “Sarà complicato tenere Jonathan David la prossima stagione: non ci sono molti attaccanti come lui in Europa e ha solo 22 anni. Penso che i top club proveranno ad acquistarlo”.

Foto: Instagram David