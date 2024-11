Fonseca: “Per il Milan un pareggio con la Juve sembra una sconfitta, ma per altri è una vittoria”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha così parlato alla vigilia della sfida contro lo Slovan Bratislava: “Come ha visto la squadra dopo la Juventus?

“Abbiamo la consapevolezza di quello che abbiamo fatto bene e quello che abbiamo fatto meno bene. Abbiamo fatto diverse cose meno bene. La dimensione delle cose nel Milan mi sembra diversa. Guardo tutti i weekend partite come quella di sabato, sembra che un pareggio sembra una sconfitta per il Milan, mentre una vittoria per altre squadre. L’importante è che la squadra stia bene”.

Foto: Instagram Milan