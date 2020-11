Fonseca: “Partita perfetta. Mayoral sta crescendo. Mkhitaryan un esempio”

La Roma esulta per la vittoria 3-0 sul Parma, agganciando momentaneamente il Milan a 17 punti, a -1 dal Sassuolo. Ai microfoni di Sky ha parlato il tecnico, Paulo Fonseca.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto un’ottima partita nel primo tempo, nella ripresa abbiamo gestito. Possiamo fare di più, ma penso che la squadra abbia fatto una grande partita. L’importante è la Roma, giocare come abbiamo fatto oggi. Mkhitaryan? E’ un giocatore molto intelligente, può giocare in diverse posizioni. Il suo atteggiamento è un esempio, non mi sorprende quello che sta facendo e gli faccio tanti complimenti. Lo sta aiutando l’assenza di Dzeko? Non penso, farà bene non appena Edin tornerà. Dzeko è molto importante per noi come Pellegrini, ma quello che è importante è che non abbiamo cambiato la nostra mentalità. Oggi abbiamo fatto una partita veramente buona”.

Infine su Mayoral: “Ha fatto una bella partita, ha lavorato molto con la squadra. Ha fatto un gol con un buon movimento, sta crescendo e ha più fiducia”.

Foto: Twitter Roma