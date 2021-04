Fonseca: “Orgoglioso della Roma, io come quasi tutti gli allenatori sono contrario alla Super Lega”

Intervenuto in conferenza stampa, Paulo Fonseca, ha parlato della Super Lega e della partita della sua Roma contro l’Atalanta: “Come quasi tutti gli allenatori sono contrario. Sono orgoglioso di far parte del calcio, abbiamo dimostrato che l’importate non sono i soldi, ma i tifosi, i calciatori e gli allenatori. Io sono molto orgoglioso di questo. Sono totalmente contrario a questa Super Lega e orgoglioso della posizione della Roma. Futuro del calcio? Non sono preoccupato. Possiamo sempre migliorare, ma anche in momenti di grande difficoltà abbiamo dimostrato come il calcio possa sopravvivere. Stiamo regalando comunque uno spettacolo ai tifosi nonostante ci manchino allo stadio“.

Sulla stagione della Roma: “Fino a marzo siamo sempre stati tra le prime quattro, dopo abbiamo perso dei giocatori importanti. Ora abbiamo l’Europa League mentre tutti gli altri hanno la settimana libera. Ho fatto diversi cambi ed è successo questo, vogliamo tornare ad essere forti anche in Serie A e domani vogliamo fare una buona partita. Sulla stagione non sono soddisfatto, potevamo fare di più. Ma non è tempo di bilanci”.

Foto: Twitter Roma