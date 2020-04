Fonseca: “Orgoglioso della Roma, è un grande club. Voglio restare qui tanti anni”

Paulo Fonseca giura fedeltà alla Roma. Il tecnico giallorosso ha parlato così ai microfoni della tv ufficiale del club capitolino: “Io sono molto orgoglioso di stare alla Roma e fare parte di questa famiglia. In questo momento lo sono ancora di più, quello che la Roma sta facendo sul sociale è motivo di orgoglio per me e per tutti i romanisti, in questo momento difficile la società sta facendo di tutto per aiutare le persone in una forma che mi lascia molto orgoglioso. Penso che la Roma sia grande, più di una squadra di calcio, è evidente, stiamo facendo una lavoro fantastico. Mi piace il club, mi piacciono le persone che ci lavorano, mi piacciono i tifosi che sono fantastici, voglio rimanere alla Roma tanti anni”, ha concluso Fonseca.

Foto: Twitter ufficiale Roma