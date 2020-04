Fonseca: “Orgoglioso della mia Roma per le iniziative benefiche”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha partecipato in video conferenza al Partners House Meeting elogiando il club giallorosso: “In questo momento così delicato sono orgoglioso del fatto che il club si sia contraddistinto per le iniziative che sta portando avanti al fianco delle strutture e delle persone più bisognose della città. So che in molte attività siete stati coinvolti anche voi e di questo vi ringrazio”.