Fonseca: “Oggi dimostrazione di unione, sarebbe stato un’ingiustizia non vincere”

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, commenta ai microfoni di DAZN il successo per 1-0 nella sfida contro l’Udinese: “La partita ha avuto due parti, la prima fino al 30esimo minuto quando abbiamo preso il cartellino rosso. Abbiamo fatto mezz’ora di grande personalità e qualità di gioco contro una squadra forte, vicino a quello che io voglio per questo Milan. Dopo è stata una partita interpretata con spirito di squadra, abbiamo sofferto insieme. Se c’era qualche dubbio sull’unione di questa squadra oggi abbiamo visto una dimostrazione di unità. Per me è la cosa più importante, sono molto soddisfatto di tutti. Chi è entrato è stato decisivo lavorando per la squadra, vero che abbiamo sofferto ma contro una buona squadra che fa tanti cross è normale”.

Poi ha proseguito: “Al Milan cerco di avere dal primo giorno una squadra che lavora insieme, che a volte deve anche soffrire e difendere insieme, questo è lo spirito che vogliamo: essere squadra in qualsiasi momento, oggi tutti i giocatori si sono sacrificati molto”.

Infine: “Cosa ho pensato al gol finale? Che sarebbe stata una grande ingiustizia per la squadra, le opportunità più chiare erano le nostre. Non vincerla sarebbe stata un’ingiustizia, perché i giocatori meritavano questi tre punti. Oggi è stato molto difficile sostituire Okafor perché stava facendo una grande partita”

Foto: Instagram Milan