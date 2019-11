Fonseca: “Occhio al Parma e a Gervinho. Su Florenzi…”

Anche Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza alla vigilia della partita che i capitolini disputeranno sul campo del Parma. “Tutte le squadre sono forti, loro lo sono in particolare nel contropiede – ha spiegato il tecnico – dovremo stare attenti alle offensive di Gervinho. Spinazzola? Pronto per giocare”.

Su Florenzi: “È anche lui a disposizione, ha sempre la possibilità di giocare perché è un calciatore che lavora sempre bene e che sta sempre pronto per aiutare la squadra. Questo è l’importante: sapere che sia pronto. E’ sempre un opzione. Non ho parlato con lui della convocazione in Nazionale”.

Mancini a centrocampo anche a Parma? “Sì, Diawara non è ancora pronto per fare 90 minuti, quindi al Tardini giocherà ancora lui in mediana”.

Foto: Twitter Roma