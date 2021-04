Fonseca: “Non so se sarò ancora l’allenatore della Roma”

Al termine della sfida contro l’Ajax, che ha regalato alla Roma la semifinale di Europa League, il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca ha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “La semifinale non cambia nulla nel rapporto tra me e la Roma”

Se sarà anche il prossimo anno sulla panchina della Roma: “Non lo so. So che per la prossima partita sarò l’allenatore. Il futuro non è importante, non sono minimamente preoccupato per il mio.”

Sulla vicinanza della proprietà: “Come sempre, come li ho sempre sentiti. Il presidente è sempre vicino alla squadra sin dal primo giorno in cui è arrivato”.

Foto: Roma Twitter