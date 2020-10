Fonseca: “Non siamo stati molto aggressivi. Sarebbe importante avere un ds”

Dopo lo 0-0 finale dell’Olimpico contro il Cska Sofia, il tecnico della Roma ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Così Paulo Fonseca: “Spesso abbiamo sbagliato nell’ultimo passaggio e non siamo stati sufficientemente aggressivi. I giocatori scesi in campo stasera non hanno il ritmo dei titolari. Smalling si è allenato pochi giorni, non poteva stare in campo per novanta minuti, vedremo adesso con la Fiorentina. Mayoral è giovane, è la sua seconda gara ha bisogno di adattarsi al nostro calcio. Ha fatto un inizio positivo. Calafiori, Diawara e Santon sono indisponibili, in Serie A rendiamo diversamente ma è normale perché in Europa ho fatto molti cambi. Adesso stiamo giocando meglio, siamo più forti rispetto a quando abbiamo terminato la scorsa stagione. Avere un ds sarebbe importante, anche se sento giornalmente la società vicino alla squadra.”

Foto: Twitter uff Roma