Fonseca: “Non si possono prendere 3 gol così. Leao? Sta bene, siamo contenti”

Il Milan pareggia 3-3 a Cagliari, dopo la grande notte del Bernabeu. A Dazn, a fine gara, ha parlato il tecnico dei rossoneri, Paulo Fonseca, che ha analizzato la gara.

Queste le sue parole: “Penso che il problema non è stato con la palla o offensivo ma difensivo. Abbiamo avuto grande difficoltà sui cross del Cagliari. Mancava aggressività. Non è possibile vincere una partita così, perdendo anche i duelli aerei. Penso che sia stato qui l’errore. Così è difficile vincere. Ci sono state delle difficoltà sui cross”.

Lo considera un passo indietro? “Offensivamente soprattutto per il risultato abbiamo fatto cose buone. Abbiamo sbagliato in difesa e non possiamo commettere certi errori. In questo momento sì è un passo indietro. Se vogliamo vincere non possiamo prendere tre gol così”.

Che ne pensa del centrocampo a tre? “Noi giochiamo sempre con un centrocampo a tre. Penso che il problema oggi non sia stato qui. Per me l’unico problema della squadra è il modo in cui abbiamo sofferto e cominciato la partita. Non possiamo prendere certi gol, anche il secondo è stato pazzesco. C’è stata poca aggressività sui cross, per me dei singoli”.

Come valuta la partita di Leao? “Leao è in un buon momento, mi sembra che stia tornando. Anche difensivamente ha fatto bene. Volevamo un Leao decisivo e che gioca con la squadra”.

Foto: sito Milan