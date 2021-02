Fonseca: “Non è vero che ho chiesto le scuse di Dzeko. La valigia? Non l’ho fatta”

Intervistato da Sky Sport, Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha commentato la querelle con Dzeko e se si fosse mai sentito con la valigia pronta: “Gli allenatori devono avere sempre la valigia pronta, la nostra vita è così. Io non l’ho fatta: sono sempre stato tranquillo e concentrato sul lavoro. Dzeko? La cosa più importante è stata vedere la reazione dopo lo Spezia. Questa è una vittoria da spirito di squadra, ci stiamo credendo e lavorando insieme. Avremo poi possibilità di parlare ma la cosa che conta ora è valutare come hanno giocato oggi i ragazzi. Ho chiesto le sue scuse? Non è vero!”.

Foto: Sito Roma