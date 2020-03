Fonseca: “Non dobbiamo soffrire così. Champions? Atalanta fortissima, ma lotteremo fino alla fine”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 4-3 in casa del Cagliari. Queste le sue dichiarazioni: “Troppa sofferenza? Sì, non dobbiamo di soffrire così. Abbiamo avuto molte occasioni per chiuderla, dopo il primo gol abbiamo avuto cinque occasioni nitide. Non avessimo vinto sarebbe stato ingiusto. Qualche gol preso di troppo? È un rischio, la marcatura preventiva è sempre stata fatta per Cristante, qualche volta per Villar e i due centrali. È un rischio, ma il Cagliari non ha avuto molte occasioni. Quarto posto? L’Atalanta è molto forte, offensivamente è fortissima. Sono in un buon momento, come sempre in questa stagione. Ma noi vogliamo lottare fino alla fine per il quarto posto, dobbiamo crederci e arrivare fino in fondo”, ha concluso Fonseca

Foto: Twitter ufficiale Roma