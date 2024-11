Fonseca: “Nessuno vuole vincere più di me, abbiamo bisogno di questi tre punti”

Le parole di Paulo Fonseca rilasciate ai microfoni di Sky Sport, in vista della gara di Champions contro lo Slovan Bratislava, in scena alle 18:45.

“Abbiamo tante partite, i giocatori hanno fatto anche partite in Nazionale e dobbiamo gestire pensando sempre a vincere la partita. Io sono il primo a voler vincere, non credo che nessuno voglia vincere più di me. Ho scelto una squadra che penso possa vincere qui a Bratislava. La Juve? Abbiamo parlato della partita ma dobbiamo capire che giocare con la Juventus è qualcosa di molto specifico. Oggi sarà una partita diversa, noi dobbiamo rispettare l’avversario e pensare che questi tre punti sono importanti. Florenzi ha detto che la vittoria di Madrid avrà senso solo se vinciamo qui. È questo lo spirito che mi piace e voglio vedere”.

E sul posto tra le prime otto Fonseca risponde così: “Dobbiamo pensare di partita in partita ma oggi è importante vincere. Se non vinciamo qui non ci interessa pensare alle altre partite. È la più importante. Adesso dobbiamo pensare alla Champions. Abbiamo bisogno di questi tre punti. Penso che le partite sono tutte diverse, ma i punti sono gli stessi. Dobbiamo cercare le motivazioni per fare sempre i tre punti”.

Foto: Instagram Milan