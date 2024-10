Fonseca: “Morata sta bene, gioca. Gabbia merita la Nazionale. Ora serve continuità”

Paulo Fonseca, tecnico di un Milan reduce da una deludente sconfitta sul campo del Leverkusen, ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida di domani sera contro la Fiorentina, al Franchi.

Morata: “Sta bene, domani giocherà”.

Il Milan: “La continuità è importante in questo momento. Avendo più giorni per recuperare i giocatori, se la squadra sta bene, è importante mantenere più giocatori possibili nell’undici titolari. Non è perché non ho fiducia negli altri giocatori eh… Sia Loftus-Cheek che Chukwueze sono entrati bene e lavorano bene, ma credo che in questo momento sia importante avere una base. Leverkusen? Il gruppo era deluso, arrabbiato. Ho sentito buone sensazioni, la squadra ha nuovamente lavorato molto bene. Noi vogliamo vincere. Giocare a Firenze è sempre difficile, loro hanno una buonissima squadra”.

La difesa: “In difesa è importante avere principalmente stabilità. Gabbia e Tomori hanno fatto delle bellissime partite e penso che Pavlovic debba continuare a lavorare, perché avrà delle opportunità. I due centrali Gabbia e Tomori stanno facendo bene e penso sia importante continuare così. Kalulu? Non parlo di giocatori che non sono qui. Kalulu non è più qui. È stata anche una scelta sua, ora non ha senso paragonare chi è qui e chi è in altre squadre”.

Foto: Instagram Milan