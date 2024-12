Fonseca: “Morata? Non sono mai stato preoccupato. Mi piace Musah esterno”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha così parlato di Alvaro Morata: “Morata è tornato al gol… Mai io sono stato preoccupato da Morata. Conosco molto bene Alvaro, è un esempio per la squadra. Poi è importante fare gol perché gli porta fiducia”.

Su Musah: “Mi sta piacendo molto Musah lì. L’Empoli gioca molte palle lunghe ed era importante avere questo ruolo per aiutare la squadra. Sono stato olto soddisfatto anche di come Chukwueze ha fatto questo ruolo, che è rientrato due volte in area a fare il quinto. Questo modulo ci dà equilibrio”.

