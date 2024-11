Fonseca: “Morata è stato il migliore in campo. Leao? Ha reagito, è pronto a giocare con il Real”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Milan, Paulo Fonseca, ha così parlato dopo la vittoria per 1-0 contro il Monza: “Sono sempre galvanizzato. Non credo che quella con il Real Madrid sia più importante. Tutte lo sono. Dovevamo vincere oggi, è difficile giocare qui. Abbiamo tenuto bassa l’aggressività in qualche momento, soprattutto nel primo tempo”.

Poi, sui singoli ha detto: “Leao? È efficace, è entrato bene. Avere questa reazione è fondamentale, è quello che voglio da lui. È pronto a giocare con il Real Madrid”.

Non mancano gli elogi per Alvaro Morata: “Non è vero che non ha avuto opportunità, per me l’uomo della partita è stato lui. Quello che fa per la squadra è magnifico, è stato il migliore in campo”.

Foto: Instagram Milan