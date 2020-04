Fonseca: “Mkhitaryan deve restare e vorrei qualche giocatore dello Shakhtar”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di una televisione russa soffermandosi sul mercato e sulla ripresa del campionato: “Ho già detto e confermo: voglio che Mkhitaryan rimanga” spiega il portoghese, che poi aggiunge: “Anche Henry vuole restare. Tuttavia, dovrebbe essere chiaro che ora tutto è in pausa. Dobbiamo parlare con l’Arsenal, ma voglio continuare a lavorare con lui. È un grande giocatore e un grande uomo. I calciatori dello Shakhtar? Conosco molto bene le abilità dei giocatori del Donetsk. Potrebbero giocare nelle migliori squadre europee e onestamente li sto monitorando. Vorrei, se possibile, acquistarne uno o due. Vedremo. In realtà, non abbiamo bisogno di un gran numero di giocatori, ma per il momento facciamo affidamento sugli su quelli attualmente in rosa. Forse ci sarà modo per portare qualcuno qui dallo Shakhtar, ma non è facile trattare con il club ucraino. Ripresa? Bisogna capire che ora tutti stanno vivendo un momento molto difficile. Lo staff tecnico e io abbiamo deciso di aiutare il club in questo modo. Per diversi mesi rinunceremo ai nostri stipendi. Questo è il modo migliore per aiutare la società. Speriamo invece di poterci allenare insieme dal 18 maggio, per ora nessuno è sicuro che il campionato riparta”.

Foto: Roma Twitter